Gaza: Siedler greifen Hilfskonvoi an

Tel Aviv. Israelische Siedler haben nach jordanischen Angaben vom Mittwoch einen Hilfskonvoi auf dem Weg in den Gazastreifen angegriffen. Es sei der zweite derartige Vorfall innerhalb weniger Tage gewesen, sagte der Sprecher der jordanischen Regierung, Mohammad Al-Momani. Israel gehe nicht entschlossen genug vor, um weitere Angriffe zu verhindern. Durch den Angriff sei der Konvoi aus 30 Lastwagen mit humanitärer Hilfe bei seiner Ankunft verspätet und verstoße damit gegen unterzeichnete Vereinbarungen. Ebenfalls am Mittwoch hat die israelische Armee einen Vertreibungsaufruf für Wohngebiete im Süden der Stadt Gaza veröffentlicht. Am Montag wurde bekannt, dass Israel noch in dieser Woche die vollständige Besetzung des Küstenstreifens beschließen will. Dies bezeichneten Vertreter der UN auf einer Sicherheitsratssitzung als »zutiefst alarmierend«. (Reuters/jW)