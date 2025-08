IG-BCE erwägt Klage gegen Arbeitszeitreform

Berlin. Der Vorsitzende der Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis erwägt rechtliche Schritte gegen eine Reform des Arbeitszeitgesetzes. »Zur Not werden wir die Frage der Flexibilisierung der Arbeitszeit vor deutsche und europäische Gerichte bringen«, sagte Vassiliadis laut dpa-Meldung am Wochenende. Ab der achten Stunde Arbeitszeit steige das Unfallrisiko, in der Industrie seien Möglichkeiten ohnehin »schon weitgehend ausgereizt«. Wo Tarifverträge gelten, hätte eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes ohnehin »gar keine Auswirkung«, so der Gewerkschafter. Für Beschäftigte ohne Tarifvertrag wären die Folgen allerdings »dramatisch«, was »die Arbeitnehmerschaft weiter spaltet«. (dpa/jW)