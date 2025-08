Weiterer Kabelbrand an Bahnstrecke

Hohenmölsen. Nach zwei Vorfällen in Nordrhein-Westfalen hat es auch in Sachsen-Anhalt einen Kabelbrand an einer Bahnstrecke gegeben. Der Brand ereignete sich bei Hohenmölsen in Sachsen-Anhalt, teilte die Bahn am Sonnabend mit. Dieses Mal habe es sich demnach um eine Güterverkehrsstrecke für Kohletransporte gehandelt. Ersten Ermittlungen zufolge war die Ursache mutmaßlich wieder Brandstiftung. Die Schäden auf der Strecke zwischen Duisburg und Düsseldorf seien inzwischen behoben worden. Dort hatte die Polizei zu einem Bekennerschreiben auf »Indymedia« ermittelt, dessen Echtheit allerdings noch nicht bestätigt wurde. Angaben zu einem möglichen Zusammenhang zwischen den Vorfällen in den beiden Bundesländern gab es nicht. (dpa/AFP/jW)