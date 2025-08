AfD: Höcke will Junge Alternative zurück

Erfurt. Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der AfD im Thüringer Landtag, fordert die nach einem Parteitagsbeschluss aufgelöste Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA) zurück. »Die berechtigte politische Vorsicht darf nicht dazu führen, dass die Jugend- und Vorfeldarbeit vernachlässigt wird«, kritisierte er am Freitag abend via Kurznachrichtendienst X. Die »Selbstauflösung der JA« habe zu einem Zeitpunkt stattgefunden, als sie »organisatorisch einen Höhepunkt erreicht hatte« und bei der Jugend besonders gut ankam. Ein neuer Name sei »nicht zwingend«. Die »JA könnte wie ein Phönix aus der Asche auferstehen«. (jW)