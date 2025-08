Mehr häusliche Gewalt in der BRD

Berlin. In Deutschland sind 2024 so viele Menschen wie noch nie Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Das berichtet die Welt am Sonntag auf Grundlage von Zahlen des Bundeskriminalamts. Demnach waren 2024 mit insgesamt 265.942 offiziell registrierten Fällen rund 3,7 Prozent mehr Menschen betroffen als im Vorjahr. Experten gehen jedoch von einer Dunkelziffer aus, weil viele Fälle nicht gemeldet werden. »Häusliche Gewalt bedeutet zumeist Gewalt an Frauen, um so wichtiger sind Einrichtungen wie das ›Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen‹«, kommentierte Michaela Engelmeier, Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland. Das Familienministerium teilte Welt mit, der Anstieg könne auf eine Zunahme der Gewaltbereitschaft »im Lichte gesellschaftlicher Krisen und persönlicher Herausforderungen« zurückzuführen sein. (dpa/jW)