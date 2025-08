Nachschlag: Wo fing das an?

Ardan Fuessmann/imago Es ist das Netz, Herr Verkehrsminister!

Das kitzelt ganz nett im Gehirn, beim Hören des Die-Sterne-Songs »Was hat dich bloß so ruiniert?« an die Bahn AG zu denken: »Warst du nicht fett und rosig / Warst du nicht glücklich? / Bis auf die Begehrlichkeiten?« Da denkt man unweigerlich an den versuchten Börsengang. Weiter im Text: »Dass sie nicht zuhören wollten / Oder nichts glauben?« Vor allem dann nicht, als Verkehrsexperten gegen die Streckenführung der ICE-Sprinterlinie Berlin–München über Erfurt, energischen Protest einlegten, der trotz zwischenzeitlichen Baustopps nicht fruchtete? »Wo fing das an? / Was ist passiert? / Was hat dich bloß so ruiniert?« fragt Frank Spilker und hat beim Schreiben des Songs sicher nicht an die Bahn gedacht. Wann es anfing, lässt sich sagen: nach der »Wende«, als die »Einheit« wichtiger war als sinnvolle Verkehrspolitik. Heute, einige Bahn-Chefs und Verkehrsminister später, empfiehlt sich der Song als Dauerschleife in jedem verspäteten Zug. Der Podcast von Charlotte Thielmann und Joana Voss lässt einen zumindest verstehen, warum. (mis)