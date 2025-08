docstation/NDR/arte In den 70ern beinahe ausgestorben: Puerto-Rico-Amazone

Ein Stück Österreich – Die Südsteiermark im Jahresverlauf

Weinberge im Wetterwandel. A 2025.

3sat, Sa., 15.05 Uhr

Land & lecker

Fünf Brüder beackern einen Hof in Düren

Am Nordrand der Eifel wird es deliziös: Nach gefüllten Teigtaschen und »Falschem Filet« gibt es selbstgemachtes Vanilleeis mit karamellisierten Walnüssen und Rhabarber-Crumble. BRD 2023.

WDR, So., 17.00 Uhr

Sport im Osten

Fußball der Herren, 3. Liga: FC Erzgebirge Aue – FC Hansa Rostock

Live aus dem Erzgebirgsstadion, dessen Name nunmehr von einem Firmennamen verschandelt wird: Für Hansa lief die vergangene Saison durchwachsen. Trotzdem spielte die Kogge noch am letzten Spieltag um den Aufstieg mit. Der soll in dieser Spielzeit gelingen. Bei der Wismut stand dagegen nach einem enttäuschenden 13. Tabellenplatz ein personeller Umbruch an. BRD 2025.

MDR, So., 13.15 Uhr

Leichtathletik: Deutsche Meisterschaften

Am letzten Tag der Sportwettkämpfe in Dresden findet das Weitsprungfinale der Damen statt. Später gibt es u. a. Flag Football, Breakdance und Badminton. BRD 2025.

ZDF, So., 14.00 Uhr

Wildes Italien – Von Sardinien zu den Abruzzen

Dort, wo sich keine Menschen breitgemacht haben, genießen Gämsen und Flamingos la dolce vita. BRD 2014.

WDR, So., 18.00 Uhr

Puerto Rico – Leben im Rhythmus der Karibik

Auf der kleinsten der Antilleninseln ist Salsa Nationalsport. BRD 2022.

Arte, 19.30 Uhr

Sonne und Beton

Der kleine Felix Lobrecht heißt hier Lukas und wird gegeben von Levy ­Rico Arcos. Weil Lukas seinen Ausweis vergessen hat, wird der Neuköllner Knabe von der Security der Schule quasi zum Schwänzen genötigt. BRD 2023.

RTL, So., 20.15 Uhr

Striptease mit Chic!

Der Pariser Nachtclub »Crazy Horse«

Seit 1951 hat das Varieté mit der lockeren Kleiderordnung nahe der Champs-Élysées geöffnet. F 2025.

Arte, So., 21.55 Uhr

The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Guy Ritchies inglourious »Inglourious Basterds«: Mit der Operation Postmaster versuchte Churchill (Rory Kinnear) 1941, die Versorgung der deutschen U-Bootflotte zu unterbrechen. Die Männer (und die Frau) auf der antifaschistischen Mission: Alan Ritchson, Henry Cavill, Eiza González, Hero Fiennes Tiffin und Henry Golding. USA 2024.

Pro sieben, So., 22.00 Uhr

Die Simpsons

Mit Mel Gibson in Hollywood

Willfähriges Opfer: Homer setzt dem meschuggenen Mel Flausen in den Kopf, auf dass der seinen neuesten Film verhunze. USA 1999.

Pro sieben, Sa., 15.40 Uhr