Jemen: Gefangene Seeleute wohlauf

Sanaa. Die weite Teile Jemens kontrollierenden Ansarollah haben am Montag abend ein Video veröffentlicht, in dem von ihnen gerettete bzw. in Gewahrsam genommene Crewmitglieder des Handelsschiffs »Eternity C« zu sehen sind. Die meisten der zehn Seeleute in dem Video sind philippinischer Nationalität und scheinen in guter Verfassung zu sein. Ein russischer Elektroingenieur sagt in der Aufnahme, der Kapitän der »Eternity C« habe Warnungen der Ansarollah ignoriert. Diese haben über das Rote Meer eine Blockade verhängt, um ein Ende des Gazakriegs durchzusetzen. (dpa/jW)