Syrien: Hilfskonvoi erreicht Suweida

Damaskus. Nach Kämpfen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen sowie Regierungstruppen in der syrischen Provinz Suweida ist am Montag ein weiterer Hilfskonvoi des Roten Halbmonds in der Region eingetroffen, wie AFP am Tag darauf meldete. Das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) habe zugleich mitgeteilt, dass die Lage in der Provinz »angesichts der anhaltenden Instabilität und zeitweiliger Feindseligkeiten kritisch« bleibe und die Hilfslieferung nicht ausreiche. Durch die Gewalt seien 176.000 Menschen vertrieben worden. (AFP/jW)