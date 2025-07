USA: Epstein-Vertraute will Amnestie

Washington. In der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat sich dessen verurteilte Mittäterin Ghislaine Maxwell am Montag (Ortszeit) erneut an den Obersten Gerichtshof in den USA gewandt. Dabei geht es um eine Vereinbarung, die der später in der Haft zu Tode gekommene Epstein mit der Staatsanwaltschaft in Florida ausgehandelt haben soll und die beinhalte, dass keine Anklage gegen Mitverschwörer erhoben werde. Maxwell ist als Helferin Epsteins 2022 in New York zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Nun will sie wissen, ob die dortige Justiz gegen die Zusage aus Florida verstoßen habe. (dpa/jW)