Indien: Kaschmir-Attentäter getötet

Neu-Delhi. Indische Einsatzkräfte haben nach Regierungsangaben am Dienstag die drei Angreifer getötet, die im April in Kaschmir einen Anschlag auf Touristen verübt haben sollen. Zwei der Getöteten sollen der pakistanischen Dschihadistentruppe Laschkar-e-Taiba angehören. Es lägen »detaillierte Beweise über ihre Beteiligung an dem Anschlag« vor, sagte Innenminister Amit Shah. Allerdings stimmen die Namen der Getöteten nicht mit denen überein, die im Anschluss an das Massaker genannt worden waren. Indien hatte nach dem Attentat Pakistan militärisch angegriffen, bis nach zwölf Tagen eine Waffenruhe vereinbart wurde.(AFP/jW)