Türkei: Razzia gegen Istanbuler Verwaltung

Istanbul. Die türkische Polizei hat am Dienstag erneut die von der Opposition geführte Istanbuler Stadtverwaltung ins Visier genommen. 20 Verdächtige seien festgenommen worden, darunter auch der Chef des Nahverkehrsbetriebs IETT, berichtete der Sender TRT. Die Festnahmen reihen sich ein in eine Serie repressiver Maßnahmen gegen Politiker der sozialdemokratischen Partei CHP, der größten Konkurrentin der islamistischen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Mindestens 16 Bürgermeister der CHP sitzen zur Zeit in Haft, darunter auch das abgesetzte Istanbuler Stadtoberhaupt Ekrem İmamoğlu. (dpa/jW)