Fragile Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha

Bangkok. Die im Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha vereinbarte Waffenruhe ist in der Nacht zu Dienstag in Kraft getreten. Berichten zufolge hörten die Kämpfe in der Grenzregion auch zunächst auf. Am Morgen meldete die thailändische Armee aber Verstöße gegen das Abkommen seitens der kambodschanischen Seite. Außenminister Maris Sangiampongsa sagte am Nachmittag, dass es Angriffe von Kambodscha gegeben und Thailand auf diese reagiert habe. Er habe wegen der Verstöße gegen die Vereinbarung ein Protestschreiben unter anderem an den chinesischen Außenminister Wang Yi und dessen US-Amtskollegen Marco Rubio gesandt. Dem kambodschanischen Verteidigungsministerium zufolge blieb es an der Grenze hingegen ruhig. Bei einem Treffen zwischen Militärführern aus der Region direkt an der Grenze wurde die sofortige Waffenruhe derweil bestätigt. (dpa/jW)