Türkei: Feuerwehrleute tödlich verunglückt

Ankara. Bei einem Unfall während eines Einsatzes im Kampf gegen verheerende Brände in der türkischen Provinz Bursa sind am Montag drei Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Die Feuer wüten dort in unwegsamem Gelände. In Griechenland sind die Brände unterdessen unter Kontrolle, doch die Lage ist angespannt. Auch aus Bulgarien und Italien wurden Waldbrände gemeldet, hinzu kommt ebenfalls durch die Erderwärmung in zahlreichen Gegenden der Welt eine dramatische Wasserknappheit. (dpa/jW)