Algerien: Besuch von US-Gesandtem

Algier. Der Afrikaberater von US-Präsident Donald Trump, Massad Boulos, hat am Sonntag als erste Station einer Maghreb-Tournee Algeriens Hauptstadt Algier besucht. Dort traf er mit Staatsoberhaupt Abdelmadjid Tebboune zusammen. Dabei soll Boulos laut der Infoseite Afrik.com in Aussicht gestellt haben, dass Washington seine Haltung zum Westsahara-Konflikt bis zum Herbst prüfe. Trump hatte sich am Ende seiner ersten Amtszeit hinter Marokko gestellt, das die Westsahara völkerrechtswidrig für sich beansprucht, während Algier am UN-Plan eines Unabhängigkeitsreferendums festhält. (jW)