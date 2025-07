Peru: Umweltaktivist erschossen

Lima. In Peru ist ein Umweltaktivist erschossen worden, der gegen die Abholzung des Amazonasurwalds kämpfte. Wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag (Ortszeit) mitteilte, wurde Hipolito Quispehuaman getötet, als er am Samstag abend in der südöstlichen Region Madre de Dios in einem Auto auf einer Schnellstraße entlangfuhr. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Quispehuaman sei vermutlich wegen seines Engagements für den Erhalt des Regenwalds getötet worden, wie die zuständige Staatsanwältin Karen Torres vor Journalisten sagte. (AFP/jW)