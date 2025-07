Venezuela: Regierungspartei gewinnt

Caracas. Bei Kommunalwahlen hat die Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas (PSUV) von Staatspräsident Nicholas Maduro am Sonntag in 285 von 335 Gemeinden eine Mehrheit erreicht. Die Wahlbeteiligung betrug nach Angaben von Prensa Latina 44 Prozent. Damit konnte die PSUV ihren Stimmenanteil gegenüber den zurückliegenden Wahlen 2021 noch steigern, bei denen die Sozialisten 212 Rathäuser gewonnen hatten. Bei einer Kundgebung auf der Plaza Bolívar in Caracas mit der wiedergewählten sozialistischen Oberbürgermeisterin Carmen Meléndez sprach Maduro von einem »historischen Sieg«. Venezuelas ultrarechte Opposition hatte nach den allgemeinen Wahlen 2024 auch diesen Urnengang boykottiert. (jW)