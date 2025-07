Branchenverband: Heizungsmarkt in der Krise

Berlin. Der Heizungsmarkt in Deutschland steckt aus Sicht des Branchenverbandes in der Krise. Im ersten Halbjahr sank der Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 Prozent auf 296.500 Stück. Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie nannte die Zahlen dramatisch. Im ersten Halbjahr ging die Zahl der verkauften Gasheizungen laut der dpa vorliegenden Zahlen um 41 Prozent auf 132.500 Stück zurück, der Absatz von Ölheizungen um 81 Prozent auf 10.500 Stück. Allerdings stiegen die Absatzzahlen bei Wärmepumpen – es gab ein Plus von 55 Prozent auf 139.500 Stück. (dpa/jW)