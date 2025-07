SPD drängt Born zum Rückzug

Stuttgart. Nach dem Hakenkreuzskandal im Landtag von Baden-Württemberg fordert die SPD den Abgeordneten Daniel Born zum kompletten Rückzug auf. Das Präsidium rufe Born auf, sein Landtagsmandat unverzüglich niederzulegen und auf seine Kandidatur auf der SPD-Landesliste zu verzichten, teilte die Landespartei am Montag in Stuttgart mit. »Um weiteren Schaden von der Partei und Fraktion abzuwenden, ist ein Rücktritt unumgänglich«, sagte Landeschef Andreas Stoch. Der Abgeordnete hatte eingeräumt, bei einer geheimen Wahl am Donnerstag hinter dem Namen eines AfD-Abgeordneten ein Hakenkreuz notiert zu haben. (dpa/jW)