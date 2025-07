Syrien plant Parlamentswahl im September

Damaskus. In Syrien soll im September erstmals unter der neuen Führung ein Parlament gewählt werden. Die Abstimmung dafür sei zwischen dem 15. und 20. September geplant, sagte der Leiter der Wahlkommission, Mohammed Taha, am Sonntag der staatlichen Nachrichtenagentur Sana. Präsident Ahmed Al-Scharaa habe einen Entwurf für ein neues Wahlgesetz erhalten. Dieses sieht vor, dass ein Drittel der Abgeordneten von ihm selbst ernannt wird. Auch Gebiete außerhalb der Regierungskontrolle, wie die von Kurden gehaltenen Regionen, sollen demnach in dem Parlament vertreten werden. (Reuters/jW)