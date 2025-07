Israelische Siedler greifen Dorf in Westbank an

Taibeh. Israelische Siedler haben ein christlich-palästinensisches Dorf im besetzten Westjordanland angegriffen. Die Siedler hätten in Taibeh bei Ramallah Autos von Palästinensern angezündet und »rassistische Drohungen« auf Häuser gesprüht, teilte die Palästinensische Nationalbehörde am Montag im Onlinedienst X mit. Einem Augenzeugen zufolge griffen die Siedler gegen zwei Uhr nachts an. Das palästinensische Außenministerium verurteilte den Angriff als »Siedlerterrorismus«. In der Gegend hat es in den vergangenen Monaten mehrere Angriffe von Siedlern gegeben, darunter einen Sprengstoffanschlag auf eine Kirche. (AFP/jW)