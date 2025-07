Überschwemmungen und beschädigte Häuser durch Tropensturm in Vietnam

AP Photo/Hau Dinh Vorbereitung auf den Taifun: Bonsai-Bäume in einem Park in Hanoi wurden mit Tauen gesichert (22.7.2025)

Hanoi. Der Tropensturm »Wipha« hat in Teilen Vietnams für Überschwemmungen gesorgt und Schäden verursacht. 420 Häuser seien beschädigt worden, die meisten davon südlich der Hauptstadt Hanoi, teilte das vietnamesische Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mit. In einigen Dörfern erreichte das Wasser die Dächer von Häusern. Ein Mensch wird nach Angaben der Behörden vermisst. Am Wochenende hatten die Behörden angesichts des sich nähernden Unwetters fast 350.000 Soldaten mobilisiert. Etwa 12.500 Menschen wurden vorsorglich evakuiert. Der Taifun erreichte dem nationalen Wetterdienst zufolge am Dienstag den Norden Vietnams. Das Unwetter ließ unterdessen nach, die Behörden warnten aber vor Sturzfluten und Erdrutschen in den kommenden Tagen. Zuvor waren auf den Philippinen sechs Menschen durch den Taifun gestorben. Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Teile der Hauptstadt Manila blieben auch am Dienstag überflutet. (AFP/jW)