Hat der ukrainische Präsident seine Schuldigkeit getan? Seit vergangener Woche erschienen in britischen und US-Medien Artikel, wonach die Ukrainer »den Glauben an Selenskij verloren« (so etwa der britische Spectator) hätten. Am Mittwoch titelte die New York Times: »Proteste zu Kriegszeiten in der Ukraine richten sich erstmals gegen Selenskij«. Der Protest vor dem Präsidentenbüro im Zentrum Kiews, an dem sich Zivilisten und Soldaten beteiligt hätten, sei der »bislang tiefgreifendste Bruch in der nationalen Einheit, die der Ukraine geholfen hat, einen zermürbenden und blutigen Kampf gegen die russische Invasion zu überstehen«.

Das Schweigen Selenskijs zu den Protesten und die reichlich negativen Reaktionen aus den EU-Hauptstädten besagen: Da hat jemand einen politischen Fehler oder eine Dummheit begangen, was nach einem Talleyrand zugeschriebenen Bonmot schlimmer als ein Verbrechen sein soll. Die Folgen der Entmachtung beider Antikorruptionsbehörden sind allerdings noch nicht absehbar. Die EU-Größen versuchten offenbar, Selenskij von dem Vorhaben abzubringen. Entsprechend gereizt reagierten sie am Mittwoch auf die Eilbeseitigung ihrer Vorzeigeämter, die westliche Demokratie darstellen sollten. An der Einstufung des Landes in einschlägigen Korruptionsindizes, ungefähr bei Platz 105 von 180 Staaten, haben sie nichts ändern können.

Erst am Wochenende wiesen auch in der Bundesrepublik Medien zum Beispiel darauf hin, dass mit gefälschten Lkw-Führerscheinen, die der Freistellung vom Wehrdienst dienen können, in der Ukraine schwunghaft gehandelt werde. Als weitere Gründe für Missstimmung werden seit längerer Zeit militärische Misserfolge und die rüden Methoden der Rekrutierung für die Front angeführt. Videoclips, in denen Frauen Armeewerber mit Einkaufstaschen vertreiben, machen die Runde. Nach stabiler Heimatfront sah das nicht aus.

Hinzu kommt, dass Donald Trump irgend etwas gegen Selenskij persönlich hat und ihn abwechselnd unter eine kalte Dusche stellt oder – das höchste der Gefühle – vage Versprechungen für Militärhilfe abgibt. Die USA sollen seit 2022 ebenso wie die EU- und NATO-Europäer rund 122 Milliarden US-Dollar in das Kiewer Fass ohne Boden gekippt haben. Die Antwort von dort: Der neulich geschasste Ministerpräsident und jetzige Verteidigungsminister Denis Schmigal verlangt für 2026 Militärhilfe im Wert von 120 Milliarden US-Dollar.

An der Verkündung hiesiger Medien und Politiker, dass die Kiewer »unsere« Freiheit und Demokratie verteidigen, änderte das alles bisher nichts. Das gemeinsame Interesse der Westeuropäer und der neuen, durch Selenskij geschaffenen ukrainischen Oligarchen an endloser Kriegsverlängerung schuf eine stabile Allianz. Ob der Komiker im Präsidentenamt nun fallengelassen wird oder einen Fehler macht, tut wenig zur Sache: Seine Heimatfront ist durchlöchert.