Feldzug gegen RT DE

ITAR-TASS/stock&people/imago RT-Fernsehstudio am Stammsitz in Moskau

Der »russische Propagandasender« RT DE sei »schon wieder verboten worden«, jubelte die FAZ am Sonnabend. Eine etwas eigenwillige Interpretation einer Gerichtsentscheidung vom Donnerstag. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte lediglich einen Eilantrag der RT DE Productions GmbH, Betreiber des deutschsprachigen Programms des russischen Auslandssenders RT, abgelehnt. Mit diesem Antrag hatte sich RT DE gegen eine Entscheidung der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) gewehrt, die dem Fernsehsender bereits Anfang Februar die Ausstrahlung des Programms in der BRD untersagt hatte, also noch vor Beginn des Ukraine-Kriegs. Erst Anfang März hatte die EU dann – eine bisher nicht gekannte Zensurmaßnahme – die »russischen Staatsmedien« RT und Sputnik sowie alle Ableger wie etwa RT DE generell verboten.

Die EU begründete ihren Schritt damit, RT und Sputnik würden »massive Propaganda und Desinformation« verbreiten. Anfang Februar hatte die MABB für ihren Vorstoß noch eine formale Begründung vorweisen müssen: RT DE fehle die Rundfunklizenz, die für das Ausstrahlen von bundesweiten Programmen hierzulande benötigt werde. Das Verwaltungsgericht Berlin folgte in seinem Beschluss der Argumentation der Medienanstalt. Die ausgesprochene Beanstandungs- und Unterlassungsverfügung, der eine Entscheidung der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Landesmedienanstalten zugrunde liegt, sei nach summarischer Prüfung rechtmäßig, teilte die MABB am Freitag mit.

Gegen den Gerichtsbeschluss kann RT DE Productions GmbH noch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen, das Hauptsacheverfahren läuft ohnehin weiter. Die Firma erklärte am Freitag, man sei enttäuscht von der Entscheidung. Die Firma sei »niemals für die Organisation oder den Sendebetrieb von RT DE verantwortlich« gewesen. Selbst ein zufälliger Beobachter könne feststellen, »dass wir keine sendefähigen Studios in Berlin, Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben«. RT DE Productions GmbH halte die Maßnahmen gegen das Unternehmen für »rechtlich unbegründet und realitätsfern« und werde sie »weiterhin in jeder Hinsicht anfechten«.

Es treibt Vertretern der MABB ebenso wie den Redakteuren der Leitmedien die Zornesröte ins Gesicht, dass RT DE trotz des Verbots von Anfang Februar nach wie vor in der BRD als Stream im Internet zu finden ist. Ein am 9. März festgesetztes Zwangsgeld von 25.000 Euro, das dem Sender auferlegt wurde, weil er sich über das Verbot hinwegsetze, sei nicht bezahlt worden, monierte die MABB am Donnerstag. Der Betrag werde jetzt eingetrieben. Außerdem setze man ein weiteres Zwangsgeld in Höhe von 40.000 Euro fest, weil das Programm nach wie vor vereinzelt auf Webseiten verfügbar sei.

Neben der EU haben auch die britischen Behörden RT mittlerweile die Sendelizenz entzogen. Der Sendestopp gelte »ab sofort«, gab die britische Medienaufsicht Ofcom am Freitag bekannt. Großbritannien folgte damit der Zensurmaßnahme der EU. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete das Verbot als ein weiteres Beispiel für den westlichen »antirussischen Wahnsinn«, der die Meinungsfreiheit aushöhle, wie der Tagesspiegel am Freitag schrieb.

Aber auch in der BRD gibt es noch Journalisten, die sich gegen das Verbot von RT wenden. So schrieb Jens Berger vom Portal Nachdenkseiten am 7. März, das Portal vertrete »seit jeher die Position, dass man einen Konflikt nur verstehen kann, wenn man die Positionen beider Konfliktparteien kennt«. Das sei beim Krieg in der Ukraine momentan nicht mehr möglich. Die ukrainische Position sei »allgegenwärtig in den großen Medien zu finden«, während die EU gleichzeitig die russischen Medien verbiete. Berger erklärt in seinem Beitrag weiter, es gebe immer noch Umwege, diese Medien – also auch das Nachrichtenportal von RT DE – direkt und indirekt zu erreichen. Dann listet er die entsprechenden Internetadressen auf.