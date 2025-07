Wohnungsangebote im Schnitt 23 Tage online

Berlin. Wohnungsangebote werden deutlich kürzer online gestellt als früher. Einer Auswertung des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel zufolge bleiben Inserate derzeit durchschnittlich 23 Tage online verfügbar, berichtete dpa am Dienstag. Vor zehn Jahren seien es noch 34 Tage gewesen. Mehr als jede sechste Wohnung werde sogar schon nach zwei Tagen wieder vom Markt genommen. »Das zeigt: Der Bedarf an Wohnungen ist sehr hoch«, sagte Jonas Zdrzalek, der Immobilienexperte des Instituts, laut Mitteilung. »Speziell in den Metropolen dürfte es für Wohnungssuchende schwierig sein, bei einem passenden Angebot zum Zuge zu kommen«, so Zdrzalek weiter. In Berlin etwa sei jede vierte Wohnung höchstens zwei Tage online. (dpa/jW)