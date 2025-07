HintergrundWiderstand lebendig

Gegen die geplante Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland formiert sich Widerstand. Am 3. Oktober 2024 wurde hierfür der Berliner Appell »Gegen neue Mittelstreckenwaffen und für eine friedliche Welt« gestartet, der bislang von über 75.000 Menschen unterzeichnet wurde und in dem es unter anderem heißt: »Wir leben im gefährlichsten Jahrzehnt seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Gefahr, in einen atomaren Abgrund zu taumeln oder durch einen konventionellen Krieg umzukommen, ist real. An dieser Weggabelung stehen wir für eine friedliche und solidarische Welt der gemeinsamen Sicherheit, Solidarität und Nachhaltigkeit für alle Menschen. Wir sagen nein zur Aufstellung neuer US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland!«

Kurz darauf wurde im November 2024 die Kampagne »Friedensfähig statt erstschlagfähig. Für ein Europa ohne Mittelstreckenwaffen« ins Leben gerufen, in der sich mehr als 55 Organisationen und Gruppen engagieren. Die Kampagne fordert den Stopp der geplanten Stationierung von Mittelstreckenwaffen und will Proteste gegen diese Pläne unterstützen. Sie fordert zudem den Abbruch eigener Waffenentwicklungsprojekte in diese Richtung sowie ein Folgeabkommen zum INF-Vertrag und damit ein Verbot landgestützter Mittelstreckenwaffen auf allen Seiten. Auch den jüngst bekannt gewordenen »Typhon«-Ankaufsplänen steht die Kampagne ablehnend gegenüber. In einer Pressemitteilung wird ihr Sprecher Simon Bödecker mit den Worten zitiert: »Indem sie immer mehr auf Mittelstreckenwaffen setzt, leistet die Bundesregierung der Sicherheit Europas einen Bärendienst. Abschreckung bringt keine Sicherheit! Diese Waffen wirken destabilisierend und erhöhen die Eskalationsgefahr durch Fehleinschätzungen.« (jwa)