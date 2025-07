Nachschlag: Spätzünder

ARTE/© Photo12/Alamy/Danny Moloshok/Imagespace Späte Ehren: Jeff Bridges bei einer Preisverleihung der »American Society of Cinematographers Awards« (Februar 2019)

»Ich bin der Dude. Oder auch Ihre Dudeheit oder El Duderino, wenn Ihnen das mit den Kurznamen nicht so passt.« Sätze, die eine ganze Generation mitsprechen kann. Der Schauspieler, der sie in dem Kultfilm »The Big Lebowski« der Coen-Geschwister spricht, ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Streifens (1998) schon fast 50 Jahre alt. Obwohl Jeff Bridges bereits seit den 1970er Jahren in Filmen aufgetreten war, wartete er damals noch auf den Durchbruch. Jeff Bridges schien auf Nebenrollen festgelegt zu sein – darunter allerdings durchaus prominente, etwa an der Seite Clint Eastwoods. Eine Arte-Dokumentation würdigt den facettenreichen Schauspieler, der erst spät zur Berühmtheit gelangte und 2010 für seine Rolle als alternder Country-Sänger in »Crazy Hearts« einen Oscar bekam. Man bekommt einen Eindruck davon, welch beeindruckend breite Palette an Charakteren Bridges spielen kann. Und trotzdem: Am Ende wird man sich an ihn vor allem als den Althippie »Dude« erinnern. Darauf einen »White Russian«. (mp)