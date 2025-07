Abschiebungen: Taliban senden Beamte in BRD

Berlin. Zur Vorbereitung weiterer Abschiebeflüge hat die Bundesregierung der Entsendung von zwei afghanischen Konsularbeamten in die BRD zugestimmt. Vereinbart worden sei, diese »hier einzugliedern, um die weiteren geplanten Rückführungsflüge zu unterstützen«, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin. Der Austausch sei mit dem am Freitag erfolgten Abschiebeflug von Leipzig nach Kabul einhergegangen. Die BRD hat die seit 2021 wieder herrschende Taliban-Regierung völkerrechtlich nicht anerkannt. Kanzler Friedrich Merz (CDU) sprach am Freitag vor Journalisten aber von »technischen« Kontakten zwischen Berlin und Kabul. (AFP/jW)