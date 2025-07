Aktivist nach Protesten in Kenia festgenommen

Nairobi. Der bekannte kenianische Menschenrechtsaktivist Boniface Mwangi ist nach Angaben seiner Familie in seinem Haus in der Nähe von Kenias Hauptstadt Nairobi festgenommen worden. Die Polizei habe von »Terrorismus und Brandstiftung geredet«, erklärte dessen Ehefrau Njeri Mwangi am Sonnabend auf X. Laut einem von einem Aktivisten veröffentlichten Durchsuchungsbefehl wird Mwangi vorgeworfen, »Rowdys« dafür bezahlt zu haben, bei Antiregierungsprotesten am 25. Juni für Unruhe zu sorgen. Damals wurden 19 Menschen getötet. Dem Durchsuchungsbefehl zufolge wird Mwangi beschuldigt, in Aktivitäten involviert gewesen zu sein, »die dazu führten, dass Eigentum beschädigt und geplündert und Bürger ausgeraubt oder verletzt wurden«. (AFP/jW)