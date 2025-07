Anadolu Agency/IMAGO

Dutzende aus den USA abgeschobene Venezolaner sind im Rahmen eines Gefangenenaustauschs aus dem berüchtigten Cecot-Gefängnis in El Salvador in ihre Heimat zurückgekehrt. Am Freitag starteten zwei Flugzeuge mit den Männern in San Salvador (Foto) und landeten in Caracas. Im Gegenzug ließ die venezolanische Regierung zehn Häftlinge mit US-Staatsbürgerschaft oder Wohnsitz in den USA frei. Die US-Regierung hatte im März 252 Venezolaner nach El Salvador abgeschoben, denen sie pauschal vorwarf, der kriminellen Organisation Tren de Aragua anzugehören. (AFP/jW)