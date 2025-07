Brasiliens Expräsident mit Fußfessel und Hausarrest

Brasília. Der wegen eines Putschversuches angeklagte brasilianische Expräsident Jair Bolsonaro muss auf richterliche Anordnung hin fortan eine elektronische Fußfessel tragen. Ferner verhängte Richter Alexandre de Moraes vom Obersten Gericht am Freitag (Ortszeit) eine nächtliche Ausgangssperre gegen den Ultrarechten. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump, Verbündeter Bolsonaros, kündigte daraufhin an, Moraes sein US-Visum zu entziehen. Brasiliens Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva verurteilte die US-Sanktionen gegen den Richter. Moraes verfügte auch, dass Bolsonaro keine Onlinemedien mehr benutzen sowie nicht mehr »mit ausländischen Botschaftern und Behörden in Kontakt treten« darf. Zur Begründung teilte der Richter mit, dass Bolsonaro und sein Sohn Eduardo im Verdacht stünden, zu »feindlichen Akten« gegen Brasilien aufzuhetzen. Die Maßnahmen seien daher notwendig. (AFP/jW)