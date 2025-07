Großbritannien: Dutzende Festnahmen nach Verbot

London. Mehr als 100 Demonstranten sind bei erneuten Protesten gegen das Verbot der antimilitaristischen Gruppe Palestine Action in Großbritannien festgenommen worden. Allein bei zwei Kundgebungen in London gab es am Sonnabend 66 Festnahmen, die meisten davon aufgrund der auf Plakaten gezeigten Unterstützung für eine verbotene Organisation, wie die Polizei mitteilte. Weitere Demonstrationen wurden unter anderem in Manchester, Edinburgh und Bristol abgehalten. Die Regierung hat Palestine Action nach einem Farbanschlag auf ein Militärflugzeug gemäß dem britischen Terrorismusgesetz als eine »Terrororganisation« verbieten lassen. (dpa/jW)