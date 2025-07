Iran wohl bereit für Gespräche mit europäischen Staaten

Teheran. Im Streit über das iranische Atomprogramm hat die Regierung in Teheran Verhandlungen mit europäischen Staaten zugestimmt. »Über den Grundsatz der Verhandlungen wurde Einigkeit erzielt, jedoch dauern die Konsultationen über Zeitpunkt und Ort noch an«, zitierte Tasnim am Sonntag eine informierte Quelle. Berichten zufolge ist die neue Gesprächsrunde auf Ebene der Vizeaußenminister für kommende Woche geplant. Die Verhandlungen laufen mit den sogenannten E 3 (Frankreich, BRD und Großbritannien), die Iran erst am Freitag neue Sanktionen angedroht hatten. (dpa/jW)