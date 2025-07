Irak: Ölfeld von Drohne getroffen

Bagdad. In der autonomen Region Kurdistan im Nordirak ist am Donnerstag erneut ein Ölfeld mit einer Drohne angegriffen worden. Die Attacke habe sich laut den Behörden in Bagdad gegen das Tawke-Ölfeld des norwegischen Unternehmens DNO in der Provinz Dohuk gerichtet. Es gab keine Berichte über Verletzte oder Schäden. Ähnliche Angriffe am Mittwoch hatten den norwegischen Konzern dazu gezwungen, seine Tätigkeit auf den Ölfeldern in Tawke und Pschkabir einzustellen. Zwei weitere Angriffe hatten sich gegen ein Ölfeld der US-Firma Hunt Oil gerichtet. Die Urheber sind nach wie vor unbekannt. (AFP/jW)