Großbritannien: Bündnis mit Deutschland

London. Fünf Jahre nach dem »Brexit« haben Deutschland und Großbritannien ihre Beziehungen mit einem umfassenden Freundschaftsvertrag auf eine neue Grundlage gestellt. Bundeskanzler Friedrich Merz und der britische Premierminister Keir Starmer unterzeichneten am Donnerstag bei einer feierlichen Zeremonie in London das 27 Seiten starke Dokument, das von einem Aktionsplan mit 17 Punkten flankiert wird. Mit dem Vertrag soll die Zusammenarbeit etwa in den Bereichen Militär und Rüstung sowie in der Migrationspolitik verstärkt werden. Merz und Starmer sprachen von einem historischen Moment. (dpa/jW)