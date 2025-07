Lieferando streicht 2.000 Fahrerstellen

Berlin/Hamburg. Der Lieferdienst Lieferando will bis zum Ende des Jahres bundesweit rund 2.000 Fahrerinnen und Fahrer entlassen, viele davon in Hamburg. Das entspreche rund 20 Prozent der gesamten Flotte, teilte Lieferando am Donnerstag mit. Grund sei, dass die Plattform bei der Auslieferung künftig stärker mit Subunternehmen zusammenarbeiten werde. Über die Maßnahmen sollte am Nachmittag der Gesamtbetriebsrat informiert werden. Ziel sei, den Prozess bis zum Ende des Jahres, spätestens im ersten Quartal 2026 abzuschließen, erklärte Deutschland-Chef Lennard Neubauer gegenüber dpa. (dpa/jW)