Lebensmittelindustrie warnt vor Engpässen bei Obst

Bonn. Die Lebensmittelindustrie hat wegen wiederholt schlechter Ernten vor drohenden Engpässen bei Gemüse und verschiedenen Obstsorten gewarnt. Das erklärte der Bundesverband der obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie (BOGK) am Donnerstag. Betroffen sind demnach auch Sorten, bei denen die Ernte in Deutschland gut ausfällt. Doch im europäischen Ausland hätten vielerorts Frost, Hitze, Starkregen und Trockenheit infolge der Klimakrise die Ernten zu großen Teilen vernichtet. Das führe auch in Deutschland zu »Knappheit bei allen Fruchtsorten, die industriell verarbeitet werden«, so der Verband. (AFP/jW)