Tödlicher Angriff auf katholische Kirche in Gaza

Gaza-Stadt. Bei einem vermutlich israelischen Beschuss der einzigen katholischen Kirche im Gazastreifen sind am Donnerstag zwei Menschen getötet worden, weitere befinden sich in lebensgefährlichem Zustand. Dem Lateinischen Patriarchat von Jerusalem zufolge ist auch Gemeindepfarrer Gabriel Romanelli unter den Verletzten. Israels Armee behauptete, den Vorfall zu prüfen, und erklärte entgegen allen bekanntgewordenen Zerstörungen von Moscheen und Kirchen in Gaza, dass man nicht auf religiöse Stätten ziele. Papst Leo XIV. äußerte sich »zutiefst betroffen« und forderte eine sofortige Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Italiens ultrarechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni machte Israel für das Bombardement verantwortlich und erklärte: »Die Angriffe auf die Zivilbevölkerung, die Israel seit Monaten ausführt, sind inakzeptabel.« (Reuters/jW)