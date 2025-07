Spanien: Rassistische Krawalle unter Kontrolle

Murcia. Die rassistische Hetze der vergangenen Nächte gegen Migranten im südspanischen Torre-Pacheco ist von der Polizei beendet worden. Eine Kundgebung ultrarechter Gruppierungen sei von den Beamten am späten Dienstag abend deutlich eingeschränkt worden, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE. Nur rund hundert Menschen hätten daran teilgenommen, hieß es. »Es gab mehr Journalisten als Demonstranten«, bilanzierte die Zeitung El Mundo. Seit Freitag abend hatten vor allem jüngere Männer nach Aufrufen in sozialen Netzwerken »Jagd auf Migranten« gemacht – teils mit Baseballschlägern und Schlagstöcken bewaffnet. Sie attackierten Einwanderer aus dem Maghreb, setzten Müllcontainer in Brand, feuerten Pyrotechnik ab und bewarfen Polizisten mit Flaschen, Steinen und Molotowcocktails. Es gab zahlreiche Verletzte und 13 Festnahmen. Auslöser der Hetze war eine Attacke auf einen 68jährigen, die am vorigen Mittwoch von Migranten verübt worden sein soll. Die drei mutmaßlichen Täter seien festgenommen worden, teilte die Regierung mit. (dpa/jW)