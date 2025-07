Chefankläger wegen Haftbefehlen bedroht

London. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, ist im Mai gewarnt worden, dass er und der IStGH »zerstört« würden, wenn er die Haftbefehle gegen Israels Premier Benjamin Netanjahu und Exverteidigungsminister Yoaw Gallant nicht aufgehebe, berichtete Middle East Eye am Montag. Die Warnung sei Khan von Nicholas Kaufman, einem britisch-israelischen Strafverteidiger am IStGH, übermittelt worden, der mit einem Berater Netanjahus in Verbindung steht, so die Nachrichtenwebsite. Kaufman sagte, der Rechtsberater des israelischen Staatschefs habe ihm mitgeteilt, er sei »befugt«, Khan einen Vorschlag zu unterbreiten, der diesem ermöglichen werde, »von seinem Baum herunterzuklettern«, so die Nachrichtenwebsite.(jW)