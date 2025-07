Istanbuls Exbürgermeister wegen Beleidigung verurteilt

Istanbul. Der abgesetzte Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu ist am Mittwoch wegen angeblicher Beleidigung und Bedrohung eines Staatsanwalts zu einem Jahr und acht Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht in Istanbul sprach ihn zugleich vom Vorwurf frei, den Betroffenen zur »Zielscheibe« für weitere Angriffe gemacht zu haben, wie unter anderem der Sender TRT berichtete. Haftstrafen dieser Länge müssen in der Türkei in der Regel nicht abgesessen werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. İmamoğlu befindet sich zur Zeit wegen anderer Vorwürfe weiter in Untersuchungshaft. (dpa/jW)