Regierungswechsel in Kiew von Parlament bestätigt

Kiew. Das ukrainische Parlament hat am Mittwoch sein Einverständnis zum Rücktritt der Regierung um Ministerpräsident Denis Schmigal gegeben. Die Bestätigung erfolgte ohne Gegenstimmen bei vier Enthaltungen. Schmigal hatte am Vortag seinen Rücktritt eingereicht, bereits am Montag hatte Präsident Wolodimir Selenskij mit Julia Swiridenko eine der Stellvertreterinnen Schmigals zur Bildung eines neuen Kabinetts aufgefordert. Selenskij begründete den geplanten Wechsel unter anderem damit, dass er der Ökonomie neue Impulse verleihen wolle. Schmigal soll nun neuer Verteidigungsminister werden. (dpa/jW)