Hintergrund: Zedernstaat bedroht

Die libanesische Armee versucht, zu beschwichtigen: Berichte über das Eindringen extremistischer Kämpfer aus Syrien seien falsch, die Situation an der Grenze unter Kontrolle, so eine Erklärung vom Sonntag. Allerdings deuten immer zahlreichere Informationen darauf hin, dass mit den Machthabern in Syrien verbundene Milizen tatsächlich eine ernstzunehmende Gefahr für den Zedernstaat darstellen. So berichtete der libanesische Journalist und Experte für salafistische Gruppen, Nidal Hamada, am Wochenende, rund 1.200 Kämpfer seien auf dem Seeweg in die nordlibanesische Stadt Tripolis gebracht worden und könnten dort »innerhalb weniger Stunden« die Kontrolle übernehmen. Die Warnung Hamadas erfolgte, kurz nachdem der US-Sondergesandte Thomas Barrack fabuliert hatte, Syrien könne sich den Libanon einverleiben.

Ebenfalls am Wochenende verbreitete der Fernsehsender Al-Dschadid die Information, mehr als 100 Syrer seien beim Versuch, in den Libanon einzureisen, an der Grenze festgenommen worden. Bereits Anfang Juli hatte der israelische TV-Sender I 24 News behauptet, die demokratisch nicht legitimierte Scharaa-Regierung fordere im Gegenzug für die Aufgabe von zwei Dritteln der israelisch besetzten Golanhöhen die Kontrolle über Tripolis.

Anfang des Jahres und erneut im März waren tatsächlich syrische Milizionäre auf libanesisches Territorium vorgedrungen, hatten Familien vertrieben und Häuser geplündert. Sie gaben vor, gegen die Hisbollah zu kämpfen. Letztere hat während des 14jährigen Regime-Change-Kriegs die Regierung unter Baschar Al-Assad unterstützt. Begründet hat sie dies unter anderem mit der Notwendigkeit, den Libanon vor Extremisten schützen zu müssen. Die Schiiten und andere Minderheiten als »Ungläubige« bezeichnenden Dschihadisten, von denen die bewaffnete Gegnerschaft gegen Assad schon früh dominiert wurde, würden im Falle eines Siegs über die syrische Regierung auch in den Libanon einfallen und die Bevölkerung im Zedernstaat unterdrücken und terrorisieren. (wd)