Großhandelspreise steigen teils erheblich

Wiesbaden. Die Preise im deutschen Großhandel sind im Juni wieder stärker gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. »Insbesondere Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze waren erheblich teurer als ein Jahr zuvor«, betonten die Statistiker. Der Aufschlag betrug hier 26,2 Prozent. Deutlich höher waren die Preise zudem für Zucker, Süßwaren und Backwaren (plus 18,2 Prozent) sowie Milch, Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und Nahrungsfette (plus 8,8 Prozent). (Reuters/jW)