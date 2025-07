Rostock: Schussabgabe im Polizeipräsidium

Rostock. Im Polizeipräsidium Rostock hat sich ein Schuss gelöst. Durch die dem Vernehmen nach ungewollte Schussabgabe in einem Büro des Führungsstabes in der Gemeinde Dummerstorf bei Rostock seien am Mittwoch zwei Fensterscheiben beschädigt worden, bestätigte eine Polizeisprecherin am Freitag. Verletzt wurde demnach niemand. Im Rahmen eines Disziplinarverfahrens solle nun geklärt werden, wie es dazu kam. Nähere Angaben machte sie mit Verweis auf das Verfahren nicht. (dpa/jW)