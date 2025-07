Die Schönrechner

Remo Casilli/REUTERS Wenn es um den Krieg in der Ukraine geht und das Vorgehen gegen Migration, verstehen sich die EU-Spitzen prächtig (Rom, 10.7.2025)

Die Veranstaltung, zu der sich die westlichen Unterstützer der Ukraine am Donnerstag in Rom getroffen haben, hatte zumindest ebensoviel symbolischen wie realen Charakter. Die symbolische Seite ist dabei, Russland die »ungebrochene Solidarität« – und was der Phrasen mehr ist – des kollektiven Westens mit der Ukraine zu demonstrieren. Und Russland demonstrierte den versammelten Geldgebern der Ukraine, dass ihre ganzen Berechnungen den Speicherplatz nicht wert sind, auf dem sie erstellt werden – denn mit jeder Nacht der Drohnenangriffe erhöht sich die Schadenssumme. In diesem Krieg geht es um Zermürbung, auch der wirtschaftlichen Substanz.

Das wissen sie in Brüssel auch, und deshalb rechnen sie sich die Zahlen schön, so gut es geht. Auf 500 Milliarden US-Dollar beläuft sich die aktuelle Schadensschätzung der Weltbank. Das ist ein Anstieg um 50 Milliarden in einem halben Jahr. Aber soviel werde es gar nicht werden, hieß es vor der Konferenz aus Brüssel. Denn ein Großteil der Zerstörungen entfalle auf die Teile der Ukraine, die Russland unter schweren Verlusten in den vergangenen Jahren erobert hat. Und für die werde die EU natürlich keinen Cent zahlen. Das für Kiew Peinliche an dieser Rechnung liegt in dem darin implizierten Eingeständnis, dass die Ukraine die verlorenen Gebiete ohnehin nicht zurückbekommen werde. Und dass auch die EU an einer ukrainischen Rückeroberung des Ostens und Südens kein Interesse hat, weil das die Rechnung für den Wiederaufbau erhöhen würde.

Der eigentliche »Elefant im Raum« aber ist, ob und wie die in Westeuropa eingefrorenen Guthaben der russischen Zentralbank für diesen Wiederaufbau genutzt werden können und sollen. Kiew und die USA verlangen von der EU, auf deren Banken der Großteil der eingefrorenen 300 Milliarden Euro liegt, »mutiger voranzugehen« bei ihrer Enteignung. Das ist aber leichter gefordert als getan. Denn wenn es irgendwann einmal Frieden in der Ukraine gibt, entfällt der formale Grund für die Blockade dieser Mittel. Da eine russische Niederlage, die das Land zwingen würde, diese Mittel als Reparationen der Ukraine zur Verfügung zu stellen, nicht in Sicht ist, bedeutet dies, dass das Geld an die russische Zentralbank zurückerstattet werden müsste. Es einfach einzukassieren würde ein für die EU gefährliches Signal an die Finanzmärkte der Welt senden: Wer sein Geld in Europa deponiert hat, ist nicht sicher, ob er es im Falle politischer Konflikte zurückbekommt. Dann doch lieber weiter Tropfen auf heiße Steine gießen. An denen herrscht in der Ukraine ja kein Mangel.