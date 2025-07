Südkorea: Expräsident Yoon verhaftet

Soeul. Südkoreas Expräsident Yoon Suk Yeol ist am Donnerstag im Zusammenhang mit den Vorwürfen nach seiner Ausrufung des Kriegsrechts im Dezember erneut in Haft genommen worden. Das Gericht in Seoul erließ den Haftbefehl, da die Gefahr bestehe, dass Yoon Beweise vernichte, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Yoon wurde demnach in ein Gefängnis südlich der Hauptstadt überführt. Im April hatte ein Prozess gegen Yoon begonnen, Anfang Mai wurde er wegen Amtsmissbrauchs angeklagt. (AFP/jW)