USA: Neue Sanktionen gegen Iran

Washington. Die US-Regierung will mit neuen Sanktionen gegen 22 Unternehmen mit Sitz in Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in der Türkei die iranischen Revolutionsgarden »unter Druck setzen«. Die Unternehmen generierten nach Angaben des US-Finanzministeriums vom Mittwoch Einnahmen für die Auslandseinheit, die Kuds-Brigaden. Gegen Iran gelten seit langem weitreichende Sanktionen. Die US-Regierung hatte in den vergangenen Wochen mehrfach neue Strafmaßnahmen verhängt. (dpa/jW)