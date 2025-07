DR Kongo: Gespräche mit »M 23«-Miliz

Katar. Im Konflikt zwischen der Demokratischen Republik (DR) Kongo und der »M 23«-Miliz sprechen Vertreter beider Seiten nach Angaben von Diplomaten vom Mittwoch derzeit in Katar über ein erweitertes Friedensabkommen. Die Gespräche folgen auf die Vereinbarung eines Friedensabkommens zwischen der DR Kongo und Ruanda Ende Juni. Die von Kigali unterstützte »M 23« hatte in der vergangenen Woche weitere Gespräche gefordert, um verbleibende Streitpunkte zu klären. Die Miliz war bei den Friedensgesprächen zwischen der DR Kongo und Ruanda in Washington nicht anwesend. Sie will ein separates Abkommen mit Kinshasa schließen. (AFP/jW)