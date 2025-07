Ansarollah versenken Schiff im Roten Meer

Sanaa. Die Ansarollah (»Huthis«) haben nach US-Angaben am Mittwoch das Handelsschiff »Eternity C« versenkt, das sich auf dem Weg zum israelischen Hafen Eilat befand. Drei Menschen sollen dabei laut Mitteilung der EU-Militäroperation »Aspides« getötet worden sein. Zudem seien »viele überlebende Crewmitglieder« festgenommen worden, hieß es in einem Posting der US-Botschaft im Jemen auf X. »Wir fordern ihre sofortige und bedingungslose Freilassung.« Die Ansarollah teilten in einer Erklärung mit, mehrere Crewmitglieder des Schiffes seien an einen »sicheren Ort« gebracht worden. Am Sonntag war bereits das Schiff »Magic Seas« nach einem Angriff gesunken. Die Attacke sei eine »klare Botschaft der Abschreckung« an Staaten und Unternehmen, die mit Israel kooperierten, sagte daraufhin Ali Al-Dalaimi, ein ranghohes Mitglied des Politbüros der Ansarollah. (dpa/jW)